Существуют ли деревья с научной точки зрения

Том Киммерер (Tom Kimmerer), учёный-консультант в области лесоводства из Кентукки, отвечает: существуют, но не так, как вы могли бы подумать.

По словам специалиста, самые ранние растения на суше были травянистыми — мягкими, недревесными растениями, такими как травы. Растения конкурировали друг с другом за солнечный свет. Здесь ключевым фактором становится высота. Толстые стволы же позволяют выдерживать большой вес и помогают достигать больших высот, а значит получать больше солнечного света. У деревьев также есть эффективная система, которая доставляет воду высоко и возвращает питательные вещества вниз. А ещё они могут похвастаться развитой корневой системой.

«Дерево — одна из самых удивительных структур в мире, потому что это адаптация, которая одновременно решает несколько проблем», — сказал Киммерер. Однако не все деревья связаны друг с другом. Это просто форма, которую может принять растение.