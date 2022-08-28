Существуют самолёты, в которых можно достичь невесомости ещё на Земле. Как они работают?

Итак, что же позволяет в земной среде добиться состояния невесомости? Для этого нужно, чтобы самолёт летал определённым образом. После того как лайнер достигнет высоты в 6 тысяч метров, пилоты изменяют угол полёта на 50 градусов вверх до тех пор, пока самолёт не наберёт высоту, равную 7600 м. Во время такого набора высоты у пассажиров создаётся ощущение гипергравитации. Но длится всё это только 20 секунд.

Далее пилоты переходят к параболическому маневру. Первым делом скорость лайнера во время движения вверх снижается. Это способствует тому, что гравитация в итоге падает до нуля и пассажирам кажется, что они находятся в невесомости. На этот маневр уходит всего 22 секунды.