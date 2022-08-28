Существуют самолёты, в которых можно достичь невесомости ещё на Земле. Как они работают?Такой полёт называется параболическим
Итак, что же позволяет в земной среде добиться состояния невесомости? Для этого нужно, чтобы самолёт летал определённым образом. После того как лайнер достигнет высоты в 6 тысяч метров, пилоты изменяют угол полёта на 50 градусов вверх до тех пор, пока самолёт не наберёт высоту, равную 7600 м. Во время такого набора высоты у пассажиров создаётся ощущение гипергравитации. Но длится всё это только 20 секунд.
Далее пилоты переходят к параболическому маневру. Первым делом скорость лайнера во время движения вверх снижается. Это способствует тому, что гравитация в итоге падает до нуля и пассажирам кажется, что они находятся в невесомости. На этот маневр уходит всего 22 секунды.
Далее пилоты пытаются выйти из параболы. Для этого они наклоняют переднюю часть авиалайнера на 42 градуса вниз. Спустя 20 секунд воздушное судно вновь оказывается параллельно земле. Во время одного полёта обычно у пилотов получается сделать несколько парабол.
Подобные полёты осуществляются на специальных самолётах. Причём управляют им сразу три человека. Один отвечает за тангаж судна, другой - за крен, третий - за обороты двигателя и предупреждение об авариях.
Параболические полёты нужны в основном для того, чтобы тестировать в невесомости космическое оборудование, проводить эксперименты. Принять участие в таких полётах могут и простые люди, но стоит это дорого. Во время подобного полёта пассажирам удаётся в невесомости побыть в сумме примерно пять минут. Однако стоимость этого будет составлять 6-8 тысяч евро.