Сушилки для рук оказались опасны для ушей

Ещё когда исследовательнице было 9 лет, она обратила внимание на то, что когда сушит руки, у неё в ушах начинается болезненный звон. Неприятные ощущения сохранялись даже после выключения сушилки. Как оказалось, девочка не одна страдала от этого. Многие дети испытывали болезненные ощущения в ушах при использовании сушилок.

Девочка при помощи шумомера в течение двух лет проверяла уровень звукового давления во время работы приборов в более чем сорока общественных туалетах. Выяснилось, что на уровне головы ребёнка среднего школьного возраста сушилки производят шум до 121 децибела.

По санитарным нормам, такая громкость неприемлема для детей. Звуки, громче 100 децибел, могут повредить барабанные перепонки ребёнка и нарушить концентрацию внимания.

Работу девочки опубликовали в журнале «Педиатрия и детское здоровье» (Paediatrics & Child Health). Ей также предстоит встреча с представителями компаний-производителей сушилок.