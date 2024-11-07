Суслики за один день вернули к жизни вулкан Сент-Хеленс

Опубликовано 07 ноября 2024, 22:431 мин.
Суслики за один день вернули к жизни вулкан Сент-ХеленсКак им это удалось
В 1980 году извержение горы Сент-Хеленс оставило окрестные земли пустынными. Но ученые обнаружили, что небольшие животные — суслики — ускорили восстановление. В 1983 году уёные выпустили сусликов на выжженные участки горы всего на один день. Результат был впечатляющим: благодаря разрытию земли суслики подняли на поверхность полезные бактерии и грибы, что способствовало долгосрочному возрождению растительности.
Через шесть лет «участки с сусликами» покрылись 40 тысячами растений, в то время как рядом, на необработанных участках, оставалась пустошь. Микоризные грибы в почве, активированные деятельностью сусликов, обменивались важными питательными веществами с корнями растений, помогая новым росткам выжить в суровых условиях.
На неповрежденной стороне горы лес также восстановился благодаря естественным грибам, которые питались опавшими иголками. Но на участках, ранее вырубленных лесозаготовителями, восстановление почти не произошло, подчеркивая, по словам учёных, важность здоровья почвы и разнообразия микроорганизмов.