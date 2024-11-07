Суслики за один день вернули к жизни вулкан Сент-Хеленс

Через шесть лет «участки с сусликами» покрылись 40 тысячами растений, в то время как рядом, на необработанных участках, оставалась пустошь. Микоризные грибы в почве, активированные деятельностью сусликов, обменивались важными питательными веществами с корнями растений, помогая новым росткам выжить в суровых условиях.

На неповрежденной стороне горы лес также восстановился благодаря естественным грибам, которые питались опавшими иголками. Но на участках, ранее вырубленных лесозаготовителями, восстановление почти не произошло, подчеркивая, по словам учёных, важность здоровья почвы и разнообразия микроорганизмов.