Суворов их там не видел: Швейцарские Альпы поросли инвазивными кактусами

По оценкам специалистов, в настоящее время кактусы Opuntia составляют 23%-30% низкого растительного покрова в этом регионе. Ян Трипонез, биолог, работающий в службе охраны природы кантона Вале, сказал, что в некоторых регионах кактусы могут занимать одну треть имеющейся поверхности.

О присутствии кактусов также сообщалось в соседних альпийских регионах, включая Тичино и Гризонс в Швейцарии, а также долину Аоста и Вальтеллина в Италии. Экологи считают, что в связи с быстрым уменьшением снежного покрова из-за глобального потепления инвазивные виды могут получать идеальные условия для распространения, и, согласно отчету MeteoSwiss, количество снежных дней на высоте менее 800 метров над уровнем моря в Швейцарии сократилось вдвое с 1970 года. Экологи назвали ситуацию "беспрецедентной за последние шесть веков".