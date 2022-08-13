Свалки оказались «суперисточниками» парникового газа метана

Учёные использовали спутниковые данные из Дели и Мумбаи в Индии, Лахора в Пакистане и Буэнос-Айреса в Аргентине и определили конкретные места в каждом городе, которые постоянно выделяют много метана. Все они оказались свалками. Суммарные выбросы газа в городах из всех источников в 1,4–2,6 раза превышают предыдущие оценки.

Хотя на долю метана приходится всего около 11% выбросов парниковых газов, он удерживает в атмосфере в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. Учёные подсчитали, что не менее 25% сегодняшнего потепления вызвано выбросами метана в результате деятельности человека.

«Эта работа показывает, насколько важно лучше управлять свалками, особенно в таких странах, как Индия, где свалки часто горят, выделяя широкий спектр вредных загрязнителей», — отметили учёные.