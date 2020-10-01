Сварено первое пиво по рецепту искусственного интеллекта

Как сказано на сайте проекта, специалисты использовали данные и алгоритмы машинного обучения, чтобы создать рецепт пива. В проекте MN Brew помогли партнёры из Люцернской высшей школы и сотрудники фирмы Jaywalker Digital.

Пиво получило название Deeper, это пейл-эль. Оно, как пишут СМИ, отличается фруктовыми и цитрусовыми нотами. Алгоритм основывался на международной базе рецептов пива, в которую вошло 157 тысяч вариантов. Сообщается, что система в итоге выдала несколько уникальных рецептов. Из них выбрали наиболее пригодный для питья.

Пока Deeper купить нельзя, создатели предлагают подписаться на обновления, чтобы стать первым, кто попробует напиток.