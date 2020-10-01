Наука и технологии
Сегодня 20:59
Сварено первое пиво по рецепту искусственного интеллекта
Его назвали Deeper
Швейцарская пивоварня MN Brew впервые сварила пиво по рецепту искусственного интеллекта (ИИ). По крайней мере так заявляет сама компания.
Как сказано на сайте проекта, специалисты использовали данные и алгоритмы машинного обучения, чтобы создать рецепт пива. В проекте MN Brew помогли партнёры из Люцернской высшей школы и сотрудники фирмы Jaywalker Digital.
Пиво получило название Deeper, это пейл-эль. Оно, как пишут СМИ, отличается фруктовыми и цитрусовыми нотами. Алгоритм основывался на международной базе рецептов пива, в которую вошло 157 тысяч вариантов. Сообщается, что система в итоге выдала несколько уникальных рецептов. Из них выбрали наиболее пригодный для питья.
Пока Deeper купить нельзя, создатели предлагают подписаться на обновления, чтобы стать первым, кто попробует напиток.