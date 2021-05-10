Сверхмощный процессор разработки Samsung и AMD будут устанавливать в смартфоны и ноутбуки

Процессор создаётся в партнёрстве с AMD. Сообщается, что его название будет таким: «Exynos 2200». Samsung планирует представить новинку во второй половине 2021 года.

Будущий чипсет будет первой платформой с графическим процессором, разработанным Samsung совместно с AMD. О партнёрстве было объявлено в середине 2019 года, но продукт с AMD GPU ещё не вышел.

По информации источников, процессор Exynos следующего поколения будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. Он будет предлагать «исключительную вычислительную мощность и энергоэффективность». Samsung будет использовать процессор в ноутбуках под управлением Windows, но со временем платформа придёт и в другие устройства, в том числе смартфоны.