Сверхновая звезда «уничтожила» часть земного озона за несколько минут

Сверхновая звезда «уничтожила» часть земного озона за несколько минутКогда усилий по его сохранению недостаточно
В октябре 2022 г. астрономы зафиксировали «самый яркий за все время» гамма-всплеск от сверхновой, находящейся на расстоянии 1,9 млрд световых лет от Земли. Теперь ученые обнаружили, что этот космический взрыв вызвал заметные изменения в верхних слоях атмосферы Земли, что привело к временному разрушению озонового слоя.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Телескопы зафиксировали в космосе взрыв, и исследователи, изучавшие это событие, обнаружили резкий скачок электрического поля в верхней части ионосферы, что свидетельствует о резком увеличении количества ионизированных частиц.
Гамма-излучение сверхновой ионизировало молекулы озона и азота, временно снизив их способность поглощать ультрафиолетовое излучение. Хотя эффект длился всего несколько минут, прежде чем озон восстановился, данное исследование подчеркивает, как далекие космические события могут влиять на атмосферу Земли, и служит напоминанием о потенциальном воздействии, если бы такие события происходили ближе к нашей планете.