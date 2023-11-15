Сверхновая звезда «уничтожила» часть земного озона за несколько минут

Телескопы зафиксировали в космосе взрыв, и исследователи, изучавшие это событие, обнаружили резкий скачок электрического поля в верхней части ионосферы, что свидетельствует о резком увеличении количества ионизированных частиц.

Гамма-излучение сверхновой ионизировало молекулы озона и азота, временно снизив их способность поглощать ультрафиолетовое излучение. Хотя эффект длился всего несколько минут, прежде чем озон восстановился, данное исследование подчеркивает, как далекие космические события могут влиять на атмосферу Земли, и служит напоминанием о потенциальном воздействии, если бы такие события происходили ближе к нашей планете.