Сверхпроводимость при комнатной температуре — научный прорыв или наглая ложь: новые данные

Хотя это не является окончательным доказательством того, что материал является сверхпроводником при комнатной температуре, это вызвало новый интерес среди ученых.

Первоначальное исследование Ранги П. Диаса предполагало, что материал проявляет сверхпроводимость при относительно теплой температуре в 21,1°C, под сильным давлением.

Скептицизм возник из-за противоречий вокруг доктора Диаса и неудачных попыток других исследователей воспроизвести результаты. Несмотря на это, доктор Диас основал компанию под названием Unearthly Materials для дальнейшего изучения своих выводов, получив финансирование в размере 16,5 млн долларов.