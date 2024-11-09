Сверхтекучесть в сверхтвердом теле доказана

«Суперсолиды», недавно открытая фаза материи, обладают характеристиками как твердого тела, так и сверхтекучести одновременно. Это открытие, возглавляемое Франческой Ферлайно из Университета Инсбрука, стало значительным шагом в исследовании квантовых материалов, предоставив прямые доказательства сверхтекучести, которые ранее оставались недоступными.

Команда использовала высокоточные методы, применяя магнитные поля для вращения ультрахолодного дипольного сверхтвердого газа, что привело к образованию вихрей, являющихся характерным признаком сверхтекучести. Эти вихри ведут себя по-другому, чем в традиционных квантовых жидкостях, что дает новые представления о взаимодействии твердых и сверхтекучих свойств в суперсолидах.

Эксперимент, который длился почти год, не только углубил наше понимание квантовых материалов, но и имеет далеко идущие последствия для астрофизики.