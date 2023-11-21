Сверхзвуковой самолёт NASA впервые взлетит в небо в 2024 году

Рабочая версия X-59 получит зелёный окрас. Как отмечается, этот самолёт — демонстратор новых технологий, на примере которого NASA попытается представить машину с пониженной шумностью при максимальной скорости 1,42 Маха, или 1512 км/ч, на высоте 18 тысяч метров. Предполагается, что уровень шума составит не более 75 децибел, что немного громче шума захлопывающихся дверей автомобиля или привычного звука движения транспорта.

Длина фюзеляжа X-59 — более 29 м, размах крыльев составляет 9 м. Этот самолёт построен на шасси истребителя F-16, его предельная взлётная масса — 14,7 тонн. На самолёте установлен двигатель General Electric F414, использующийся в истребителях F-18E F Super Hornet и JAS 39 Gripen.

«Первый полёт тихого сверхзвукового самолета Quesst состоится с лётной базы компании Lockheed в Палмдейле, штат Калифорния. Миссия Quesst преследует две цели: спроектировать и построить исследовательский самолёт NASA X-59 с технологией, позволяющей снизить громкость звукового удара до мягкого стука для людей на земле, и осуществить полёт X-59 над отдельными населёнными пунктами США для сбора данных о реакции людей на звук, возникающий при сверхзвуковом полёте, и предоставления этих данных американским и международным регулирующим органам», — сказано в сообщении NASA.