Сверхзвуковые рейсы над США на Конкорде начнутся к 2026 году

Опубликовано 29 июня 2025, 23:131 мин.
Сверхзвуковые рейсы над США на Конкорде начнутся к 2026 годуЭкология и скорость
Сверхзвуковой самолет Конкорд готов вернуться в небо уже в 2026 году, спустя 50 лет после своего первого полета. Новая версия обещает быстрые, более тихие и экологичные рейсы.
Компания Fly-Concorde Limited планирует запустить первый в мире новый сверхзвуковой пассажирский самолет с поддержкой указа властей США, разрешающего сверхзвуковые полеты над территорией страны. Это позволит значительно сократить время перелетов между крупными городами.
Новый Конкорд будет на 50% легче благодаря современным материалам и будет использовать экологичное топливо, уменьшая выбросы на 80%. Он сможет летать почти вдвое выше обычных самолетов.
Первый Конкорд, запущенный в 1973 году, был очень быстрым, но устарел из-за шумности и больших расходов.