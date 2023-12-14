Свершилось: кейсы AirPods Pro с USB-C теперь продаются отдельно

Решение Apple использовать USB-C в новом зарядном кейсе для AirPods Pro было ответом на старую критику отклонения от отраслевых стандартов компанией, оно еще и соответствует требованиям ЕС, которые должны вступить в силу в 2024 году. Переход на USB-C также был в последней серии iPhone 15.

Ранее пользователям, желающим приобрести чехол для зарядки с USB-C, не оставалось ничего другого, как раскошелиться на совершенно новую гарнитуру. В результате ранние пользователи оказывались в затруднительном положении, не имея возможности обновить свои зарядные кейсы без значительных инвестиций. Теперь же Apple решила продавать чехол USB-C отдельно, что не только упрощает процесс, но и предлагает более экономичное решение по цене 99 долларов.