Свершилось: кейсы AirPods Pro с USB-C теперь продаются отдельно

Свершилось: кейсы AirPods Pro с USB-C теперь продаются отдельноВсего 99 долларов
Apple наконец-то ответила на молитвы пользователей AirPods Pro, начав продажи зарядных кейсов с портом USB-C отдельно. Больше не нужно тратить 250 долларов на покупку новой пары — теперь Apple продает отдельный зарядный футляр за 99 долларов.
Решение Apple использовать USB-C в новом зарядном кейсе для AirPods Pro было ответом на старую критику отклонения от отраслевых стандартов компанией, оно еще и соответствует требованиям ЕС, которые должны вступить в силу в 2024 году. Переход на USB-C также был в последней серии iPhone 15.
Ранее пользователям, желающим приобрести чехол для зарядки с USB-C, не оставалось ничего другого, как раскошелиться на совершенно новую гарнитуру. В результате ранние пользователи оказывались в затруднительном положении, не имея возможности обновить свои зарядные кейсы без значительных инвестиций. Теперь же Apple решила продавать чехол USB-C отдельно, что не только упрощает процесс, но и предлагает более экономичное решение по цене 99 долларов.