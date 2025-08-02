В классическом опыте Томаса Юнга (1801) свет проходил через две узкие щели и создавал на экране интерференционную картину — полосы света и тени. Это доказывало, что свет ведёт себя как волна. Позже учёные, включая Эйнштейна, показали, что свет состоит из частиц — фотонов. Так возникла идея о корпускулярно-волновом дуализме.

Однако согласно принципу неопределённости, предложенному Нильсом Бором, нельзя одновременно точно измерить оба свойства — либо частицу, либо волну. Эйнштейн с этим не соглашался и предлагал способы «обойти» ограничения, например, измеряя лёгкое «дрожание» стенок щелей от проходящих фотонов.

Команда MIT решила проверить это, используя 10 000 атомов вместо щелей. Атомы удерживались лазерами и играли роль миниатюрных отверстий. Результат: чем точнее измеряли движение фотонов, тем слабее была волновая картина. Это полностью подтвердило правоту Бора: свет не может быть волной и частицей одновременно.

Учёные также показали, что само оборудование не влияет на результат — важно лишь «размытое» положение атомов, как предсказывает квантовая физика.