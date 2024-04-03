Свет помог переработать углекислый газ: экологически чистый источник топлива

Ключ к этому лежит в манипуляциях с кремнием, распространенным материалом для солнечных батарей. Команда использует процесс под названием «метилирование» для модификации поверхности кремния с помощью простого органического соединения. Это изменяет взаимодействие кремния со светом, позволяя ему запустить химическую реакцию, которая преобразует CO2 в CO с помощью рутениевого катализатора.

Модифицированный кремний действует как фотоэлектрод, облегчая процесс преобразования энергии под воздействием света. Примечательно, что этот метод позволяет избежать образования нежелательных побочных продуктов, таких как газообразный водород, что делает его эффективным для преобразования CO2.

«Наши эксперименты позволили достичь впечатляющей эффективности в 87% при преобразовании CO2 в CO», — говорит Джиллиан Демпси, соавтор. «Эта эффективность конкурирует с традиционными методами, использующими дорогостоящие металлические электроды, такие как золото или платина».

Кроме того, в процессе используется энергия света, что позволяет сократить количество необходимых электрических затрат.