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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 22:07
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Свет сделал обычные материалы магнитными: новый квантовый скачок

Чем это полезно
Значительный прорыв в области квантовых технологий совершили международные ученые. Впервые в истории им удалось успешно вызвать магнитные свойства у немагнитного материала при комнатной температуре с помощью света. Это открывает путь в будущее, где появятся более быстрые компьютеры, эффективные системы хранения данных и революционные технологии связи.
Свет сделал обычные материалы магнитными: новый квантовый скачок
© Ferra

Квантовая физика обладает огромным потенциалом для революционных преобразований в различных отраслях, но ее практическому применению мешает одно ключевое ограничение: сильный холод. Для наблюдения и манипулирования квантовым поведением обычно требуются температуры, близкие к абсолютному нулю, которые достижимы только в специализированных лабораториях.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, переворачивает сценарий. Ученые использовали специально разработанные лазерные лучи для манипуляций со специальным материалом. Облучая его интенсивными импульсами света с уникальной длиной волны и поляризацией, они смогли вызвать «круговое движение» в атомах и электронах материала. Это, в свою очередь, привело к возникновению электрических токов, эффективно превратив немагнитный материал в магнитный при комнатной температуре.

Ведущий исследователь Стефано Бонетти говорит о потенциале «сверхбыстрых магнитных переключателей», которые могут значительно повысить скорость хранения и обработки данных, и не только.

Источник:ScienceDaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#магнит
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#квантовый