Свет сделал обычные материалы магнитными: новый квантовый скачок

Квантовая физика обладает огромным потенциалом для революционных преобразований в различных отраслях, но ее практическому применению мешает одно ключевое ограничение: сильный холод. Для наблюдения и манипулирования квантовым поведением обычно требуются температуры, близкие к абсолютному нулю, которые достижимы только в специализированных лабораториях.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, переворачивает сценарий. Ученые использовали специально разработанные лазерные лучи для манипуляций со специальным материалом. Облучая его интенсивными импульсами света с уникальной длиной волны и поляризацией, они смогли вызвать «круговое движение» в атомах и электронах материала. Это, в свою очередь, привело к возникновению электрических токов, эффективно превратив немагнитный материал в магнитный при комнатной температуре.

Ведущий исследователь Стефано Бонетти говорит о потенциале «сверхбыстрых магнитных переключателей», которые могут значительно повысить скорость хранения и обработки данных, и не только.