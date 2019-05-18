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Светодиодные лампы признали опасными для зрения

Они разрушают клетки сетчатки глаза
Французское агентство по продовольствию, окружающей среде, охране труда и промышленной безопасности (ANSES) опубликовало отчёт, в котором предупреждает: LED-светильники могут привести к разрушению клеток сетчатки глаза и ухудшению зрения.

LED-светильники, или светодиоды, считаются наилучшим вариантом для освещения помещений, так как потребляют меньшее количество энергии. Кроме того, такими лампочками можно управлять со смартфона: например, менять их яркость и цвет. Тем не менее, эксперты пришли к выводу, что их использование может оказаться вредным для здоровья.

Самыми фототоксичными ANSES признало LED-светильники с «холодным светом». Гораздо менее опасны лампы, производящие «тёплый» свет. Также постоянное использование светильников с низкой интенсивностью может ускорить старение сетчатки глаза и способствовать развитию различных заболеваний.

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