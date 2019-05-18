Светодиодные лампы признали опасными для зрения

LED-светильники, или светодиоды, считаются наилучшим вариантом для освещения помещений, так как потребляют меньшее количество энергии. Кроме того, такими лампочками можно управлять со смартфона: например, менять их яркость и цвет. Тем не менее, эксперты пришли к выводу, что их использование может оказаться вредным для здоровья.

Самыми фототоксичными ANSES признало LED-светильники с «холодным светом». Гораздо менее опасны лампы, производящие «тёплый» свет. Также постоянное использование светильников с низкой интенсивностью может ускорить старение сетчатки глаза и способствовать развитию различных заболеваний.