Свежевыжатые соки оказались не полезнее «Кока-колы»

Статья учёных опубликована в журнале JAMA Network Open. Исследователи отмечают, что в обществе всё ещё распространено мнение, будто фруктовые соки полезнее для здоровья, чем подслащённые напитки. Однако зачастую соки содержат такое же количество сахара и калорий. Сахар в них, конечно, имеет естественное происхождение, но для организма это не имеет никакого значения.

Вред подслащённых напитков, в том числе, газировок, общепризнан. Их употребление связано с увеличением массы тела и развитием сердечных заболеваний. Теперь учёные решили оценить, как на здоровье человека влияют фруктовые соки. Они проанализировали данные по здоровью и питанию 13 440 американцев и выяснили, что при ежедневном употреблении дополнительных 12 унций подслащённых напитков или фруктовых соков риск смертности повышался на 1.11 и 1.24 долей соответственно.

Учёные, впрочем, признают, что фруктовые соки могут быть не настолько вредными, как газировка, если употребление первых строго дозировать. По мнению исследователей, в день стоит выпивать максимум 240 миллилитров свежевыжатого сока.