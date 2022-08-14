Свиная кожа помогла слепым людям обрести зрение

Около 12,7 млн человек страдают от потери зрения из-за проблем с роговицей. Только одному из 70 пациентов удаётся сделать пересадку роговицы — единственный способ лечения. Пожертвованных роговиц не хватает, поэтому большинство пациентов остаются незрячими.

Учёные разработали новую методику, которая не требует наложения швов, поэтому врачи могут проводить процедуру имплантации в менее специализированных условиях. Более того, материал, используемый для создания имплантата, является побочным продуктом пищевой промышленности. Благодаря специально разработанным процессам упаковки и стерилизации конечный продукт может храниться до двух лет. А пожертвованные человеческие роговицы должны быть использованы в течение двух недель.