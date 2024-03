Свинцовый газ мог снизить IQ половины американцев: исследование

Не самый приятный вывод

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проливает свет на потенциальные долгосрочные последствия воздействия свинца, содержащегося в этилированном бензине. По оценкам исследователей, воздействие свинца в детстве могло привести к снижению IQ почти половины населения США.