Свинцовый газ мог снизить IQ половины американцев: исследование

Исследование посвящено людям, родившимся до 1996 года, когда в США был введен запрет на использование свинца в бензине. Исследователи из Университета штата Флорида и Университета Дьюка проанализировали данные о потреблении бензина, оценки численности населения и другие факторы, чтобы определить потенциальный уровень воздействия. Их результаты свидетельствуют о том, что более 170 миллионов американцев, живших в 2015 году, в раннем детстве, вероятно, имели уровень свинца в крови, превышающий 5 микрограммов на децилитр.

Свинец является хорошо известным нейротоксином, и в соответствии с действующими рекомендациями в США 3,5 микрограмма на децилитр считается поводом для беспокойства. По оценкам авторов исследования, воздействие свинца в детстве привело к общему снижению IQ у населения США примерно на 824 миллиона пунктов, что в среднем составляет 2,6 пункта.

Более значительным это воздействие оказалось для отдельных демографических групп. У людей, родившихся в 1960-х и 1970-х годах, когда использование этилированного газа достигло пика, снижение IQ могло достигать 6 или даже 7 баллов. Воздействие на организм происходило в основном через вдыхание выхлопных газов автомобилей.

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