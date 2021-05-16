Свиньи и грызуны могут дышать через задний проход

Исследователи показали, что доставка газообразного кислорода или насыщенной кислородом жидкости через прямую кишку может спасти животных в экстренной ситуации.

Ранее о возможности дышать через задний проход было известно только в отношении некоторых водных организмов. В новом же исследовании учёные доказали, что такая способность есть у крыс, мышей и свиней. Исследователи разработали систему для подачи кислорода через прямую кишку мышей. Без системы ни одна мышь не пережила 11 минут в условиях крайне низкого содержания кислорода. С системой 75% мышей пережили 50 минут смертельных условий.

Учёные объяснили, что поддержка искусственного дыхания играет жизненно важную роль в лечении дыхательной недостаточности из-за тяжёлых заболеваний, например пневмонии. Они надеются, что подход, который применили к животным, можно будет использовать и для людей.