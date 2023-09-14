СВО лишила японцев нормального кофе

Ю Симада, специалист по оценке кофе, заметил, что хотя зерна выглядят одинаково, сваренный кофе менее ароматен и более плоский на вкус, чем раньше. Такое снижение качества объясняется тем, что колумбийские фермеры используют меньше удобрений, которые способствуют росту кофейных листьев.

Эта ситуация способствовала росту цен на кофейные зерна, что отразилось на потребителях в Японии. Сети магазинов и кафе повысили цены на кофе, чтобы сохранить его качество. Некоторые фермеры изучают альтернативные методы, например, добавление апельсиновой цедры или дрожжей при послеуборочной обработке для усиления вкуса.