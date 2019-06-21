«Свобода» российского интернета получила рекордно низкую оценку

Причинами снижения назвали подписание президентом закона «Об устойчивом Рунете», блокировку Роскомнадзором сервиса Last.fm, планы компании Huawei по поставке оборудования для закона Яровой. Кроме того, на индекс свободы интернета повлияли попытки Минкомсвязи ограничить применение виртуальных SIM-карт, а также история с изданием «Тайга.Инфо», которому Роскомнадзор пригрозил штрафом за «звёздочки» вместо матов.

На графике общества видно, что с начала 2016 года индекс потерял 715 пунктов. Сейчас его значение равно 285 баллам. Ещё в апреле оно было на 30 пунктов больше.