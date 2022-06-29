"Свое, национальное": Роскосмос начал работу над отечественной миссией на Марс, вместо ExoMars

Не дожидаясь ответа Евросоюза

15 июля Евросоюз должен определиться, со своей стороны, с будущим совместной российско-европейской миссии на Марс ExoMars, старт которой должен был произойти в этом году. Однако, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что НПО имени Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для национальной марсианской миссии, сообщают “РИА Новости”.