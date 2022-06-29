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"Свое, национальное": Роскосмос начал работу над отечественной миссией на Марс, вместо ExoMars

Не дожидаясь ответа Евросоюза
15 июля Евросоюз должен определиться, со своей стороны, с будущим совместной российско-европейской миссии на Марс ExoMars, старт которой должен был произойти в этом году. Однако, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что НПО имени Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для национальной марсианской миссии, сообщают “РИА Новости”.
"Свое, национальное": Роскосмос начал работу над отечественной миссией на Марс, вместо ExoMars

НПО Лавочкина уже по сути дела приступили, даже не дожидаясь 15 июля, потому что я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в нынешней ситуации Европейский союз пойдет на совместную миссию в 2024 году

Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”

Издание напомнило, что Рогозин ранее сообщал, что Европейское космическое агентство 15 июля даст окончательный ответ о возможности отправки совместной миссии ExoMars.

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