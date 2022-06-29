"Свое, национальное": Роскосмос начал работу над отечественной миссией на Марс, вместо ExoMars

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"Свое, национальное": Роскосмос начал работу над отечественной миссией на Марс, вместо ExoMarsНе дожидаясь ответа Евросоюза
15 июля Евросоюз должен определиться, со своей стороны, с будущим совместной российско-европейской миссии на Марс ExoMars, старт которой должен был произойти в этом году. Однако, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что НПО имени Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для национальной марсианской миссии, сообщают “РИА Новости”.
НПО Лавочкина уже по сути дела приступили, даже не дожидаясь 15 июля, потому что я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в нынешней ситуации Европейский союз пойдет на совместную миссию в 2024 году
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Издание напомнило, что Рогозин ранее сообщал, что Европейское космическое агентство 15 июля даст окончательный ответ о возможности отправки совместной миссии ExoMars.