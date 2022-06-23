"Святой Грааль, Хрустальный череп": вы можете купить купить реликвии Индианы Джонса

"Чтобы эти предметы были как можно более аутентичными, мы изучили реквизит из архива Lucasfilm, изучили размеры, детали, сделали 3D-сканирование и многое другое, чтобы воссоздать их в виде коллекционных предметов", - сказал Коди Хэмптон, старший менеджер по брендовому мерчандайзингу, в блоге Disney Parks Blog. "Мы также стараемся предугадать особенности, которые поклонники ожидают от этих копий, поэтому мы добавили функцию подсветки к камню Санкары, а также к хрустальному черепу".