Связанную с Россией компанию обвинили в заказе блогерам ложных постов о вакцине

Наука и технологии
Сегодня в 15:24
Связанную с Россией компанию обвинили в заказе блогерам ложных постов о вакцинеОб американской вакцине Pfizer
Журналисты заявили, что связанное с Россией маркетинговое агентство Fazze предлагало блогерам из разных стран деньги за ложные посты о вакцинах против COVID-19.
Расследование провели сами блогеры. Они получили одно и о то же предложение от Fazze. Блогерам пытались заказать распространение информации о вреде вакцины Pfizer. Якобы нужно было писать посты, что смертность от вакцины Pfizer превышает в три раза смертность от вакцины AstraZeneca.
В Fazze говорили, что эти данные правдивы, мол это утечка из Европейского агентства по лекарственным средствам. Позже блогеры пришли к выводу, что информация всё же не соответствовала действительности.
Сообщается, что после того, как про эту истории написали СМИ, все соответствующие публикации в интернете были удалены. А российско-британская компания, связанная с Fazze, была закрыта.