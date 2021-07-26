Связанную с Россией компанию обвинили в заказе блогерам ложных постов о вакцине

Расследование провели сами блогеры. Они получили одно и о то же предложение от Fazze. Блогерам пытались заказать распространение информации о вреде вакцины Pfizer. Якобы нужно было писать посты, что смертность от вакцины Pfizer превышает в три раза смертность от вакцины AstraZeneca.

В Fazze говорили, что эти данные правдивы, мол это утечка из Европейского агентства по лекарственным средствам. Позже блогеры пришли к выводу, что информация всё же не соответствовала действительности.

Сообщается, что после того, как про эту истории написали СМИ, все соответствующие публикации в интернете были удалены. А российско-британская компания, связанная с Fazze, была закрыта.