Связанный с Boeing механик забил тревогу по поводу безопасности 787 Dreamliner

В частности, отверстия для крепежа оказались больше, чем предполагалось, что привело к снижению мощности и давления воздуха, необходимых для обеспечения безопасности полетов.

После того как Куэвас выразил озабоченность внутри компании и подал жалобы в FAA и OSHA, он утверждает, что столкнулся с преследованием и впоследствии был уволен. Его адвокаты утверждают, что Boeing и Spirit не устранили производственные недостатки, несмотря на его предупреждения.

В ответ Boeing провела собственное расследование и заявила, что проблемы, выявленные Куэвасом, не представляли угрозы безопасности и были оперативно устранены. Однако заверения компании прозвучали на фоне усиливающейся юридической проверки, включая потенциальные уголовные обвинения, связанные с нарушениями безопасности и предыдущими "инцидентами".