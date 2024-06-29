Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2024, 11:15
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Связанный с Boeing механик забил тревогу по поводу безопасности 787 Dreamliner

Что с ним не так
Ричард Куэвас, механик-"ветеран" авиационной промышленности, стал так называемым "разоблачителем" безопасности самолетов 787 Dreamliner компании Boeing. Куэвас, ранее работавший в подрядной организации Spirit AeroSystems, основного поставщика запчастей для Boeing, утверждает, что критические проблемы со сверлением и герметиком в передней переборке Dreamliner не были устранены в соответствии со спецификациями.
Связанный с Boeing механик забил тревогу по поводу безопасности 787 Dreamliner
© Ferra

В частности, отверстия для крепежа оказались больше, чем предполагалось, что привело к снижению мощности и давления воздуха, необходимых для обеспечения безопасности полетов.

После того как Куэвас выразил озабоченность внутри компании и подал жалобы в FAA и OSHA, он утверждает, что столкнулся с преследованием и впоследствии был уволен. Его адвокаты утверждают, что Boeing и Spirit не устранили производственные недостатки, несмотря на его предупреждения.

В ответ Boeing провела собственное расследование и заявила, что проблемы, выявленные Куэвасом, не представляли угрозы безопасности и были оперативно устранены. Однако заверения компании прозвучали на фоне усиливающейся юридической проверки, включая потенциальные уголовные обвинения, связанные с нарушениями безопасности и предыдущими "инцидентами".

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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