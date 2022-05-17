Связаны ли собаки с загадочной вспышкой детского гепатита

Однако доказательства этой связи чрезвычайно слабы, вероятно, намного слабее, чем большинство альтернативных гипотез, пишет Science Alert. Дело в том, что эксперты обнаружили: 70% пациентов (64 из 92, по которым были доступны данные) были из семей, владеющих собаками, или имели «другие контакты с собаками».

Тем не менее, надо учитывать, что 33% домохозяйств в Великобритании держат собак. А ещё больше детей в принципе могут с ними контактировать, например, в гостях у друзей. 70% контактов с собаками могут быть совершенно нормальными. Чтобы предположить связь, важно показать не только то, что контакт с животными среди пациентов высок, но и то, что он выше, чем у здоровых детей. Пока это не было проверено.

Кроме того, есть проблема в самом методе сбора данных. Когда они собираются в слишком большом количестве, высока вероятность, что какие-то паттерны могут показаться важными. Так возникают ложные корреляции.

Ещё один факт: в крови 72% протестированных пациентов был обнаружен один аденовирус. Оказалось, чт это Ad41, человеческий тип аденовируса. Хотя у собак есть свои собственные аденовирусы, Ad41 не имеет известной связи с животными.

Впрочем, пока точная причина детского гепатита не установлена. Следует дождаться вердикта учёных.