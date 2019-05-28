«Связной» и «Евросеть» объединились в одну компанию

В сообщении говорится, что «Связной» и «Евросеть» сформировали единую ИТ-инфраструктуру и логистическую систему. Кроме того, произошло слияние юридических лиц операционных компаний.

Генеральным директором «Связной-Евросеть» станет нынешний вице-президент по коммерческой деятельности Оксана Гуськова. Генеральный директор Александр Малис покинул пост. До 2018 года он был президентом «Евросети», но потом, после того как бренд был ликвидирован, стал управлять объединённой компанией.

Сообщается, что объединённая группа «Связной» — крупнейшая в мире по числу собственных магазинов розничная сеть, которая продаёт высокотехнологичные товары. Четверть группы принадлежит дочерней компании «МегаФона» — Lefbord Investment Ltd. Теперь, после полного слияния с «Евросетью», компания планирует развивать новые направления бизнеса.