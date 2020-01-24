«Связной» объявил скидки до 70% на смартфоны, ноутбуки и «умные» часы

Акция распространяется и на интернет-магазин svyaznoy.ru, и на розничные магазины сети. Со скидками будут продаваться смартфоны, планшеты, ноутбуки, фитнес-браслеты, «умные» часы, беспроводные наушники, бытовая и мелкобытовая техника. Распродажа стартовала ещё вчера, 23 января.

По акции можно приобрести смартфон Motorola G7 Black с 23-процентной скидкой — всего за 9 990 рублей вместо 12 990 рублей. Или, например, ноутбук Asus VivoBook X542UF-DM071T по сниженной на 7000 рублей — за 46 990 рублей вместо 53 990 рублей. Все предложения распродажи можно посмотреть по этой ссылке.