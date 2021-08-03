Связываемые с Китаем хакеры впервые атаковали российские компании

Об этом РБК рассказали в компании Positive Technologies. По их информации, в первом полугодии 2021 года хакеры АРТ31 успели провести около десяти вредоносных рассылок в Монголии, США, Канаде и Белоруссии, а также в России.

Сколько российских компаний пострадало, неизвестно. Какой урон они получили — тоже.

Осень 2020 года Microsoft заявила, что зафиксировала около тысячи атак группировки АРТ31 на пользователей, связанных с выборами президента в США. В июне 2021 года Норвегия сообщила о взломе государственных компьютеров, в котором тоже виновата АРТ31. Microsoft считает, что данная хакерская группа работает из Китая. Правительство Великобритании тоже связывает АРТ31 с Министерством госбезопасности Китая.