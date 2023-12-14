SwimVest переизобрел спасательные жилеты: хоть каждый день под футболкой носите

Изготовленный из экологически чистого неопрена, жилет имеет внутри тканые нейлоновые подушки безопасности с полиуретановым покрытием. В обычных условиях жилет плотно прилегает к телу, но в экстренных случаях пользователь может потянуть за ручку, активируя баллончик с CO2, который надувает подушки безопасности, позволяя пловцу всплыть, а после развертывания они аккуратно складываются обратно в жилет для повторного использования.

Жилет SwimVest весит около 500 г. В рамках кампании на Kickstarter покупатели могут приобрести SwimVest за 179 евро.