Сын главы Европейского центробанка понес значительные убытки на криптосхемах

Лагард, которая является ярым критиком цифровых активов, призналась в злоключениях своего сына во время общего собрания во Франкфурте. Несмотря на ее предупреждения о спекулятивных и криминальных рисках, связанных с криптовалютами, сын Лагард решил ее «игнорировать».

Глава ЕЦБ, которая последовательно выступала за глобальное регулирование криптовалют, подчеркнула, что, хотя люди могут свободно инвестировать, они не должны участвовать в «криминально санкционированной торговле».

Откровения Лагард придают личный оттенок ее твердой позиции в отношении цифровых валют.