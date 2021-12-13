Сын первого замглавы администрации президента стал директором VK

Сын первого замглавы администрации президента стал директором VKВладимир Кириенко официально назначен
Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко. Решение вступает в силу немедленно.
Я рад присоединиться к VK. Это честь и большая ответственность — внести вклад в развитие экосистемы, которая каждый день делает легче жизни миллионов людей, предлагая доступные и качественные продукты и сервисы, которая расширяет возможности бизнеса и предпринимателей. VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей
Владимир Кириенко — это Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. С 2017 года Владимир был первым вице-президентом Ростелекома, с 2016 по 2017 год — старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в Ростелеком он был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 года, а с 2008 по 2011 год — председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка.