Сын российского мэра оказался участником самой опасной хакерской группировки в мире

Как сообщает Meduza, одним из участников Evil Corp был Андрей Ковальский, сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко. Журналисты выяснили это, сопоставив данные Минфина США и сведения в открытых источниках. Более того, Андрей Ковальский засветился в сюжете телеканала CBS о группировке Evil Corp.

Он однако не является лидером группы. Главарём власти США называют Максима Якубца. Meduza указывает, что он предпочитает ездить на дорогих спорткарах с номерными знаками, в которых читается слово «вор». Ковальскому тоже приписывают такие предпочтения.

Сообщается, что за десять лет Evil Corp похитила у граждан и организаций из США и Великобритании сотни миллионов долларов.