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Сын российского мэра оказался участником самой опасной хакерской группировки в мире
Её недавно раскрыли власти США и Великобритании
Недавно США и Великобритания сообщили о раскрытии самой опасной хакерской группировки в мире — Evil Corp. Российские журналисты выяснили, кем являлись члены этой группировки.
Как сообщает Meduza, одним из участников Evil Corp был Андрей Ковальский, сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко. Журналисты выяснили это, сопоставив данные Минфина США и сведения в открытых источниках. Более того, Андрей Ковальский засветился в сюжете телеканала CBS о группировке Evil Corp.
Он однако не является лидером группы. Главарём власти США называют Максима Якубца. Meduza указывает, что он предпочитает ездить на дорогих спорткарах с номерными знаками, в которых читается слово «вор». Ковальскому тоже приписывают такие предпочтения.
Сообщается, что за десять лет Evil Corp похитила у граждан и организаций из США и Великобритании сотни миллионов долларов.