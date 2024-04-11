Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 19:07
1 мин.

Synchron проведут крупномасштабные испытания имплантатов головного мозга

Один из главных конкурентов Neuralink, к слову
Synchron делает важный шаг на пути к коммерциализации своей технологии имплантации мозга. Компания запускает онлайн-регистратуру для набора пациентов для крупномасштабного клинического испытания.
Synchron проведут крупномасштабные испытания имплантатов головного мозга
© Ferra

Мозговой имплантат Synchron призван помочь парализованным пациентам вернуть контроль, интерпретируя сигналы их мозга. В отличие от Neuralink, которое требует хирургического вмешательства в кору головного мозга, имплантат Synchron вводится через крупную вену рядом с мозгом. Благодаря такому минимально инвазивному подходу Synchron немного опережает конкурентов в гонке клинических испытаний.

Компания Synchron уже имплантировала свое устройство шести пациентам в США и четырем пациентам в Австралии, при этом серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. В настоящее время компания анализирует полученные данные, чтобы подготовиться к более масштабному испытанию, которое должно быть одобрено FDA. Компания планирует включить в исследование пациентов с ALS, инсультом и рассеянным склерозом.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Мозг
,
#разработка
,
#испытание