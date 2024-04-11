Synchron проведут крупномасштабные испытания имплантатов головного мозга

Мозговой имплантат Synchron призван помочь парализованным пациентам вернуть контроль, интерпретируя сигналы их мозга. В отличие от Neuralink, которое требует хирургического вмешательства в кору головного мозга, имплантат Synchron вводится через крупную вену рядом с мозгом. Благодаря такому минимально инвазивному подходу Synchron немного опережает конкурентов в гонке клинических испытаний.

Компания Synchron уже имплантировала свое устройство шести пациентам в США и четырем пациентам в Австралии, при этом серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. В настоящее время компания анализирует полученные данные, чтобы подготовиться к более масштабному испытанию, которое должно быть одобрено FDA. Компания планирует включить в исследование пациентов с ALS, инсультом и рассеянным склерозом.