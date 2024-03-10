Сырам с белой плесенью предрекли исчезновение

Penicillium camemberti — это не просто плесень, а ключевой элемент, создающий белую корочку и неповторимый сернистый вкус этих благородных сыров. Французские ученые в январе 2024 года сообщили о тревожной тенденции: генетическое разнообразие плесневелых грибов, включая Penicillium camemberti, стремительно сокращается. Это может привести к тому, что штамм станет уязвимым к изменениям окружающей среды и впоследствии исчезнет.

В случае исчезновения Penicillium camemberti производителям придется искать альтернативные штаммы плесени. Однако это неизбежно изменит вкус и внешний вид сыров. Американские ученые из университета Тафтса, в свою очередь, считают, что вымирание Penicillium camemberti не произойдет мгновенно. У сыроваренной промышленности будет время адаптироваться к новым условиям и найти способы сохранить производство бри и камамбера.

Тем не менее, будущее этих популярных сыров остается под вопросом.