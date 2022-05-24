Сыроделы внедрили крошечные чипы для отслеживания в пармезан

Суды уже неоднократно устанавливали, что сыр с ярлыком «Пармиджано» можно изготавливать только в Италии. Тем не менее, подделки не уходят с рынка. Именно это заставило итальянских сыроделов задуматься о потребности в технологии отслеживания.

Чтобы защитить свой пармезан, консорциум Parmigiano Reggiano Consortium, по сути, профсоюз, основанный в 1934 году, объединился с голландской компанией, которая специализируется на производстве чипов p-Chips. Эти чипы дают каждому сыру уникальную и сканируемую бирку. Кроме того, информация о пармезане сохраняется в блокчейне, поэтому её легко отследить.

Только во втором квартале 2022 года консорциум добавил смарт-этикетки на 100 000 сыров.