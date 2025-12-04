Сжигание топлива всего за 100 лет изменило состав шерсти диких животных в России

Растения при фотосинтезе поглощают углекислый газ, отдавая предпочтение более легкому изотопу углерода — ¹²C. Ископаемое топливо почти полностью состоит из этого «легкого» углерода. При его сжигании избыток ¹²C попадает в атмосферу, затем — в растения и по пищевой цепи — в животных.

Анализ показал: в шерсти современных животных доля легкого углерода значительно выше, чем у их сородичей столетней давности. При этом изменение изотопного состава углерода влияет на биохимические и физиологические процессы в организме.

Следующий этап — изучить, как именно изменения углерода влияют на организм.