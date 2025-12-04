Сжигание топлива всего за 100 лет изменило состав шерсти диких животных в России

Опубликовано 04 декабря 2025, 18:451 мин.
Сжигание топлива всего за 100 лет изменило состав шерсти диких животных в РоссииИ не только
Ученые Череповецкого государственного университета выяснили, что за последние 100 лет сжигание угля и нефти изменило «химический состав» диких животных. Исследователи сравнили изотопный состав углерода в шерсти волков, лосей, лисиц и зайцев, собранной в Вологодской области в первой половине XX века (из музейных коллекций) и современных образцах.
© Ferra.ru
Растения при фотосинтезе поглощают углекислый газ, отдавая предпочтение более легкому изотопу углерода — ¹²C. Ископаемое топливо почти полностью состоит из этого «легкого» углерода. При его сжигании избыток ¹²C попадает в атмосферу, затем — в растения и по пищевой цепи — в животных.
Анализ показал: в шерсти современных животных доля легкого углерода значительно выше, чем у их сородичей столетней давности. При этом изменение изотопного состава углерода влияет на биохимические и физиологические процессы в организме.
Следующий этап — изучить, как именно изменения углерода влияют на организм.