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Т-72 назвали лучшим танком для третьей мировой войны
Если бы она началась в 70-е
Специалисты Военно-исторического музея Дрездена назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны, при условии, что она началась бы в период холодной войны.
Эксперты рассказали, что танк Т-72 был сравнительно недорогим, обладал передовыми характеристиками и превосходил западные аналоги. Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на специалистов, в 1970-е годы танк был перспективным по сравнению с машинами НАТО, в том числе по сравнению с немецким «Леопардом I» и американскими M60.
Эксперты также отметили, что броня Т-72 могла надёжно защитить экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва и последствий применения химического и бактериологического оружия. Помимо этого, боевая машина была манёвренной и быстроходной, а также обладала высокой огневой мощью.