Т-72 назвали лучшим танком для третьей мировой войны

Эксперты рассказали, что танк Т-72 был сравнительно недорогим, обладал передовыми характеристиками и превосходил западные аналоги. Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на специалистов, в 1970-е годы танк был перспективным по сравнению с машинами НАТО, в том числе по сравнению с немецким «Леопардом I» и американскими M60.

Эксперты также отметили, что броня Т-72 могла надёжно защитить экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва и последствий применения химического и бактериологического оружия. Помимо этого, боевая машина была манёвренной и быстроходной, а также обладала высокой огневой мощью.