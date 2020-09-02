Наука и технологии
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Т-90М назвали самым красивым современным танком
Он ещё и хорош техническими возможностями
Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов назвал Т-90М «Прорыв» самым красивым современным танком в мире.
Потапов отметил, что Т-90М «Прорыв» ещё и самый стремительный. В целом, помимо внешней красоты, машина обладает хорошими техническими и боевыми свойствами.
Также Потапов рассказал, из танков времён Великий Отечественной войны ему кажется красивыми Т-34 с орудием 76 мм и танки серии КВ.
Издание ТАСС напомнило, что модернизированный танк Т-90М «Прорыв» оснащён новой башней и более мощным двигателем. Также у «Прорыва» есть многоканальный прицел, благодаря которому стрелять можно в любое время суток. Кроме того, танк Т-90М может в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами. «Прорывы» уже поступили в российскую армию этой весной.