Т-90М назвали самым красивым современным танком

Потапов отметил, что Т-90М «Прорыв» ещё и самый стремительный. В целом, помимо внешней красоты, машина обладает хорошими техническими и боевыми свойствами.

Также Потапов рассказал, из танков времён Великий Отечественной войны ему кажется красивыми Т-34 с орудием 76 мм и танки серии КВ.

Издание ТАСС напомнило, что модернизированный танк Т-90М «Прорыв» оснащён новой башней и более мощным двигателем. Также у «Прорыва» есть многоканальный прицел, благодаря которому стрелять можно в любое время суток. Кроме того, танк Т-90М может в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами. «Прорывы» уже поступили в российскую армию этой весной.