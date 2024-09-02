Т-95: российский «супертанк», которого не было, но который оставил свой след

Разработанный с 152-мм орудием, дистанционно управляемой башней и новейшей броней, Т-95 был амбициозным прототипом, который в конечном итоге оказался слишком сложным и дорогостоящим для серийного производства. Хотя Т-95 так и не поступил на вооружение, его инновационные технологии не были потеряны.

Многие из усовершенствований, сделанных во время его разработки, были позже интегрированы в Т-14 «Армата», российский танк нового поколения. Иствуд отмечает, что если бы Т-95 был принят на вооружение, он мог бы создать серьезные проблемы для американских войск.