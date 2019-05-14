Таблетки для отказа от курения признали наркотиками

Факт пересылки таблеток сотрудники таможни охарактеризовали как «контрабанду наркотиков в особо крупном размере», сообщает «Коммерсант». Unidep отдали на экспертизу, по результатам которой в препарате нашли «производное» вещество запрещённого эфедрона.

В итоге сотрудников интернет-магазина задержали по статье ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 20 лет.

Сообщается, что сотрудники полиции не уточняют название обнаруженного якобы запрещённого вещества. Известно, что действующее вещество препарата Unidep — бупропион, и он легален, а также входит в состав многих антидепрессантов.