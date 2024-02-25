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Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2024, 23:17
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Тайна «вдоводела»: кто-то массово скупил ретро мотоциклы Kawasaki

Кто их покупает?
Непритязательный Kawasaki Mach IV H2, печально известный двухтактный мотоцикл, прозванный «Вдоводелом» за свою мощь и сложную управляемость, неожиданно стал центром внимания New Atlas. Цены на эти старинные мотоциклы резко взлетели на последних аукционах, особенно на престижном аукционе Mecum Las Vegas в январе 2024 года.

В то время как оригинальный 500-кубовый H1 получил свое звание «Widowmaker» за свою грубую силу и неумолимый характер, 750-кубовый Mach IV считался улучшенным в нескольких аспектах. Однако он так и не добился значительного успеха на аукционах.

В 2023 году цены на Mach IV начали неуклонно расти, достигнув рекордной отметки на аукционе Mecum в 2024 году. Восемь нетронутых H2 были проданы за ошеломляющие суммы, превзойдя предыдущих рекордсменов, H1 и Z1. Примечательно, что все восемь мотоциклов были куплены одним анонимным участником торгов.

Этот внезапный всплеск породил различные теории:

  • Некоторые предполагают, что анонимный покупатель может манипулировать рынком, хотя низкий объем торгов делает это маловероятным.

  • Другие предполагают, что покупатель — страстный коллекционер, собирающий высококачественную витрину.

  • Возможно, мотоциклы выкупают японские коллекционеры, которые ценят историческое значение и гоночное наследие H2.

Истинная мотивация этих рекордных покупок остается окутанной тайной. Однако ясно, что некогда недооцененный Kawasaki Mach IV стал востребованным предметом коллекционирования, и мир мотоциклов задается вопросом: кто же этот таинственный покупатель и каковы его планы в отношении этих легендарных «Вдоводелов»?

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мотоцикл
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#деньги
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#аукцион