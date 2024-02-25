Тайна «вдоводела»: кто-то массово скупил ретро мотоциклы Kawasaki

В то время как оригинальный 500-кубовый H1 получил свое звание «Widowmaker» за свою грубую силу и неумолимый характер, 750-кубовый Mach IV считался улучшенным в нескольких аспектах. Однако он так и не добился значительного успеха на аукционах.

В 2023 году цены на Mach IV начали неуклонно расти, достигнув рекордной отметки на аукционе Mecum в 2024 году. Восемь нетронутых H2 были проданы за ошеломляющие суммы, превзойдя предыдущих рекордсменов, H1 и Z1. Примечательно, что все восемь мотоциклов были куплены одним анонимным участником торгов.

Этот внезапный всплеск породил различные теории:

Некоторые предполагают, что анонимный покупатель может манипулировать рынком, хотя низкий объем торгов делает это маловероятным.

Другие предполагают, что покупатель — страстный коллекционер, собирающий высококачественную витрину.

Возможно, мотоциклы выкупают японские коллекционеры, которые ценят историческое значение и гоночное наследие H2.

Истинная мотивация этих рекордных покупок остается окутанной тайной. Однако ясно, что некогда недооцененный Kawasaki Mach IV стал востребованным предметом коллекционирования, и мир мотоциклов задается вопросом: кто же этот таинственный покупатель и каковы его планы в отношении этих легендарных «Вдоводелов»?