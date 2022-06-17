Таинственные "голубые пятна" позволили открыть новый вид звездных систем

Звездные системы, которые, по словам астрономов, выглядят в телескоп как "голубые пятна" и по размеру напоминают крошечные карликовые галактики, расположены в скоплении Девы. Эти пять систем отделены от потенциальных родительских галактик в некоторых случаях более чем на 300 000 световых лет, что затрудняет определение их происхождения.

Астрономы обнаружили новые системы после того, как исследовательская группа составила каталог близлежащих газовых облаков, предоставив список потенциальных мест расположения новых галактик. После публикации этого каталога несколько других исследовательских групп начали искать звезды, которые могут быть связаны с этими газовыми облаками.

Считалось, что газовые облака связаны с нашей собственной галактикой, и для большинства из них, вероятно, так и есть, но когда было обнаружено первое скопление звезд, названное SECCO1, астрономы поняли, что оно находится вовсе не рядом с Млечным Путем, а в скоплении Девы, которое расположено гораздо дальше, но все же очень близко в масштабах Вселенной.

Совместными усилиями команда выяснила, что большинство звезд в каждой такой системе голубые и очень молодые, и что они содержат очень мало атомарного водородного газа. Это важно, поскольку формирование звезд начинается с атомарного водородного газа, который со временем превращается в плотные облака молекулярного водородного газа, а затем формируется в звезды.