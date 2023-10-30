Таинственный космический камень оказался куском Луны, летающим вокруг Земли

Астероид, получивший название Camoaleva (что в переводе с гавайского означает «колеблющийся фрагмент»), размером примерно с колесо обозрения, каждый апрель совершает оборот вокруг Земли на расстоянии около 14,4 млн км. Исследователи ломали голову над происхождением этого необычного космического камня. Их недоумение перешло в изумление, когда анализ, проведенный в 2021 году, показал, что состав Камоалевы удивительно похож на лунный.

Теперь ученые разгадали происхождение астероида с помощью моделирования столкновения астероидов с Луной и гравитационных сил, влияющих на выброс камней. Полученные результаты свидетельствуют о том, что лунный материал вполне может быть выведен на околоземные орбиты. Новое понимание феномена превращения лунной породы в астероид позволит пролить свет на потенциально опасные околоземные астероиды.

Теперь исследователи намерены точно определить время столкновения, в результате которого появился этот необычный небесный странник.