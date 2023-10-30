Таинственный космический камень оказался куском Луны, летающим вокруг Земли

Таинственный космический камень оказался куском Луны, летающим вокруг ЗемлиОн вам не простой астероид
Ученые обнаружили новые доказательства того, что загадочный околоземный астероид Камоалева на самом деле является осколком нашей собственной Луны.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Астероид, получивший название Camoaleva (что в переводе с гавайского означает «колеблющийся фрагмент»), размером примерно с колесо обозрения, каждый апрель совершает оборот вокруг Земли на расстоянии около 14,4 млн км. Исследователи ломали голову над происхождением этого необычного космического камня. Их недоумение перешло в изумление, когда анализ, проведенный в 2021 году, показал, что состав Камоалевы удивительно похож на лунный.
Теперь ученые разгадали происхождение астероида с помощью моделирования столкновения астероидов с Луной и гравитационных сил, влияющих на выброс камней. Полученные результаты свидетельствуют о том, что лунный материал вполне может быть выведен на околоземные орбиты. Новое понимание феномена превращения лунной породы в астероид позволит пролить свет на потенциально опасные околоземные астероиды.
Теперь исследователи намерены точно определить время столкновения, в результате которого появился этот необычный небесный странник.