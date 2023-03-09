Тайвань обвинил Китай в перерезании интернет-кабелей

В сообщении говорится, что китайское рыболовное судно подозревается в обрыве первого кабеля на расстоянии около 50 километров от берега. Шесть дней спустя китайское, но уже грузовое, судно перерезало второй кабель, пишет AP. Правительство Тайваня не стало называть это преднамеренным актом со стороны Пекина, и прямых доказательств вины китайских судов не было. Но "мы не можем исключить, что Китай уничтожил их специально", - сказал Су Цзы-юнь, эксперт по вопросам обороны в правительственном аналитическом центре.

"Многие туристы отменяли бронирование из-за отсутствия интернета. Сейчас интернет играет очень большую роль в жизни людей", - пишет один из жителей острова.