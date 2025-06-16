Тайвань ограничил экспорт в адрес китайских гигантов Huawei и SMIC

Тайвань — ключевой игрок в мировой полупроводниковой отрасли, здесь находится TSMC, крупнейший производитель чипов, в том числе для таких компаний, как Nvidia.

Huawei и SMIC активно развивают собственные технологии, но сталкиваются с ограничениями со стороны США. Huawei уже внесена в американский список компаний, которым запрещён доступ к американским технологиям. В прошлом году исследователи обнаружили, что в китайском процессоре Huawei использовался чип от TSMC. После этого TSMC приостановила поставки китайским компаниям, связанным с этим чипом, по требованию США.

Также Тайвань обвиняет китайские фирмы, включая SMIC, в попытках переманить тайваньских специалистов и украсть технологии.