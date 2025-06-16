Тайвань ограничил экспорт в адрес китайских гигантов Huawei и SMIC

Опубликовано 16 июня 2025, 03:001 мин.
Тайвань ограничил экспорт в адрес китайских гигантов Huawei и SMICНовые санкции
Правительство Тайваня добавило китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля. Это значит, что местные фирмы теперь смогут продавать им продукцию только с разрешения властей. Список размещён на сайте министерства экономики. Компании пока не прокомментировали решение.
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Тайвань — ключевой игрок в мировой полупроводниковой отрасли, здесь находится TSMC, крупнейший производитель чипов, в том числе для таких компаний, как Nvidia.
Huawei и SMIC активно развивают собственные технологии, но сталкиваются с ограничениями со стороны США. Huawei уже внесена в американский список компаний, которым запрещён доступ к американским технологиям. В прошлом году исследователи обнаружили, что в китайском процессоре Huawei использовался чип от TSMC. После этого TSMC приостановила поставки китайским компаниям, связанным с этим чипом, по требованию США.
Также Тайвань обвиняет китайские фирмы, включая SMIC, в попытках переманить тайваньских специалистов и украсть технологии.