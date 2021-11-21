Тайвань подготовил собственные истребители F-16 к противостоянию с китайскими J-20

Уточняется, что тайваньские ВВС получили первую эскадрилью истребителей F-16V в полной боевой готовности. Скоро будет готова к бою ещё одна эскадрилья самолётов.

Отмечается, что на сегодня ВВС Тайваня получили 64 модернизированных истребителя F-16 Viper американского производства. США должны поставить ещё 66 таких самолётов.

В Минобороны Тайваня говорят, что модернизированные F-16V позволят бороться с новейшими истребителями J-20 ВВС НОАК. На улучшенные самолёты установлена РЛС с АФАР, там стоит новая приборная панель, а также новая система управления лётными задачами. Ещё у истребителя увеличена производительность бортового компьютера и установлена система радиолокационной борьбы.